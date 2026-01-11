他競技との競争の中を強いられているメジャーリーグ。その中で抜本的な改革を繰り返してきたマンフレッド氏は、進化の歩みを止めようとはしない(C)Getty Imagesメジャーリーグは変わるのか、それともヨタ話か。米スポーツ専門サイト『The Athletic』は、MLBのコミッショナーを務めるロブ・マンフレッド氏による驚きのリーグ改革案を伝えた。【動画】「あれは低すぎる」ヤンキースファンも同情した大谷翔平へのストライク判定の映