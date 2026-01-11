野球の「醍醐味」を損ねるのか？　MLBコミッショナーが断言したシーズン削減とカップ戦導入の“新構想”

他競技との競争の中を強いられているメジャーリーグ。その中で抜本的な改革を繰り返してきたマンフレッド氏は、進化の歩みを止めようとはしない(C)Getty Images

メジャーリーグは変わるのか、それともヨタ話か。米スポーツ専門サイト『The Athletic』は、MLBのコミッショナーを務めるロブ・マンフレッド氏による驚きのリーグ改革案を伝えた。

これはニューヨークのラジオ局『WFAN』の取材に応じたマンフレッド氏が発信したものだ。現地時間1月8日に「我々はシーズンを分けることについて話し合った。シーズン中に別のトーナメントを行うことも議論している」と語ったという。

「162試合は長いということも理解している。シーズン中にイベントを組み込む難しさから、必然的にレギュラーシーズンの試合数は減っていくと思う」

別のトーナメントを開催するなどした場合、現在の162試合制となっているレギュラーシーズンの削減は避けられないとの見通しも重ねて示した。

この重鎮の言葉を伝えた『The Athletic』が一例として挙げたのが、プロバスケットボールNBAで行われている「NBAカップ」だ。

NBAは2023-24シーズンから同カップ戦を導入。毎年11月から12月にかけて、シーズンが佳境を迎えるプロアメリカンフットボールのNFLに視聴者や世間の関心を奪われていることへの対策として企画された。

そのフォーマットは、ヨーロッパサッカーで実施されているトーナメント戦をモデルとしている。5チームずつによる6グループのグループステージを戦い、勝ち抜いた8チームがトーナメントでチャンピオンシップを競う。ちなみに今季はニックスがNBAカップ王者となった。

いわゆるカップ戦をレギュラーシーズン中に行う、という点がミソだろう。日本でもかつてペナントレース開幕直前に12球団プロ野球トーナメントなどが行われた時代もあった。とはいえ、プレシーズンのオープン戦興行的な扱いで、Jリーグのリーグカップにあたるルヴァン杯などとは趣が異なった。