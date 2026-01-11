女子陸上ハードルの中島ひとみ選手（30）が2026年1月5日、自身のインスタグラムを更新。出演したフジテレビ系「逃走中2026新春SP」の感想をつづるとともに、笑顔でポーズをするショットを披露した。「楽しかったー！！」中島選手は「初逃走中！逃走成功しましたーー！！！！！！やったー！！！！！！」と報告。「リアタイしてくださった方、応援してくれたみなさん出演者・スタッフのみなさん、ハンターさんも！ほんとーに、ありが