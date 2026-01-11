女子陸上ハードルの中島ひとみ選手（30）が2026年1月5日、自身のインスタグラムを更新。出演したフジテレビ系「逃走中2026新春SP」の感想をつづるとともに、笑顔でポーズをするショットを披露した。

「楽しかったー！！」

中島選手は「初逃走中！逃走成功しましたーー！！！！！！やったー！！！！！！」と報告。「リアタイしてくださった方、応援してくれたみなさん出演者・スタッフのみなさん、ハンターさんも！ほんとーに、ありがとうございました！！」とつづった。番組では、ハンターから見事に逃げ切り、賞金94万円を手にしていた。

つづけて、「楽しかったー！！めちゃくちゃがんばったのでめちゃくちゃうれしいです」と語りつつ、「最高の形で迎えられたであろう2026年の幕開け」「本年も、どうぞよろしくお願いいたします」とつづっていた。

最後は、「※一番くじで1番好きなシーンの悟飯当てれました」とコメントを添えていた。番組内で賞金の使い道のひとつとして「一番くじに使いたい」と話していたが、有言実行となったようだ。

インスタグラムに投稿された写真では、ナイキのジャージと黒いパンツを着用。ガッツポーズをとり、笑顔をみせていた。6枚目の写真では「一番くじ」のフィギュアの箱の写真も公開されていた。

この投稿には、「マジで凄すぎる！！」「カッコ良すぎる」「もうほんっとさいっこー！！！！」「最高に可愛いすぎる」といったコメントが寄せられていた。