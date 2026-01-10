寒さが深まる冬にぴったりな、心までとろける一杯がゴンチャから登場。2026年1月6日(火)より、季節限定で販売される「雪見杏仁マンゴーミルクティー」は、人気のマンゴーと杏仁を掛け合わせた冬ならではの贅沢ドリンクです。雪景色を思わせる美しい見た目と、やさしい甘みが広がる味わいで、ほっと一息つけるティータイムを演出してくれます♡ 雪景色を映した冬限定ミルクティー 「雪見杏