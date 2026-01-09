無言のチラ見だけでも、その目力で十分伝わった。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月8日の第2試合に出場したEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）が、6万5200点で快勝。前半の東2局6本場では、この時点でほぼトップ確定という大きなアガリをものにしたが、この時にセガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）が投げかけた視線が、ファンの目に止まった。【映像】亜樹にチラリと視線を送った茅森親番で倍満をアガリ、早々にトップ目