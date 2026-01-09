東京・歌舞伎町のいわゆるトー横の広場で男性と決闘してけがを負わせ死亡させたとして、無職の20代の男が逮捕されました。【映像】連行される浅利容疑者の様子浅利風月容疑者（26）は去年9月、新宿区歌舞伎町のいわゆるトー横の路上で、職業不詳の松田直也さん（30）と合意の上で決闘をして、頭にけがを負わせるなどしておよそ3週間後に死亡させた疑いが持たれています。警視庁によりますと、浅利容疑者と松田さんは事件当日