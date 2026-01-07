セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、人気ホットスナック「ななチキ」「揚げ鶏」「ザクチキ（魅惑のうま辛）」の3種類を1月13日から期間限定で、特別価格214円（以下、税込み）で販売します。【写真】「ザクチキ（魅惑のうま辛）」もおいしそう！「ななチキ」「揚げ鶏」「ザクチキ（魅惑のうま辛）」の通常価格は240円で、24円引きになります。特別価格は同月19日までです。同社の担当者は、今回のキャンペーン