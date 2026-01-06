アイドルグループ「MelMi」「fairy☆dolls」メンバーで、プロデューサーとしても活動するななりんさんが、2026年1月4日にXを更新。ファンから暴力的な行為があったと明かした。「基本的に出禁になるので気をつけてほしいな」ななりんさんはXで「今日は初めてファンの方に、物販（編注：グッズを購入するとメンバーと握手や会話などができる特典）中に肩を鷲掴みされて身体を突き飛ばされて悲しい気持ちになった」と報告。「そうさ