友人や同僚と居酒屋で食事やお酒を楽しむ際に「飲み放題プラン」を使う人は少なくないでしょう。いくら飲んでも料金は全員一緒で、会計を気にせず好きなだけ飲めるため、お酒をたくさん楽しみたい人にとっては魅力的なシステムです。 一方で、体質的にお酒が飲めない人にとっては、「飲む人と同じ料金を支払うこと」に対して不公平感を感じるシステムでもあります。こういった不公平感を解決する方法はないのでしょうか。