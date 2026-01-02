2026年、芸能界は「長澤まさみ結婚」のビッグニュースで幕を開けた。

「お相手は、2025年にエミー賞で史上最多の18冠、ゴールデングローブ賞で4冠に輝いた『SHOGUN 将軍』（シーズン1・第7話）でメガホンを取った映画監督の福永壮志（たけし）さんです。長澤さんは38歳、福永さんは43歳。

お2人の出会いのきっかけは明らかにされていませんが、長澤さんは福永監督の作品に出演したことはないようなので、俳優仲間のつながりで知り合いになったと思われます」（芸能記者）

この知らせに、長澤と親交がある芸能人から祝福の声が多数寄せられている。

シンガーソングライターのあいみょんは、自身のXに《私は まさみちゃんの結婚めでたすぎるからこれから呑む！まーちゃんおめでとう》とポスト。

2013年の舞台『ライクドロシー』で共演、バラエティ番組では長澤から「塚ちゃん、どうして太ってるの？」と直球で聞かれたというエピソードを披露した「ドランクドラゴン」塚地武雅も、自身のXに《長澤まさみちゃん結婚おめでとうー！いやぁ〜新年早々めでたい話題！》とポストした。

映画『コンフィデンスマンJP』シリーズで共演した俳優の小手伸也は、自身のXに《私事で大変恐縮ですが、長澤まさみが入籍したことを、今普通にニュースで知ったことを、ご報告させていただきます》とユーモアたっぷりに書き出し、《去年二人でおでん食べに行った時、何となく来年なんかあるのかなーと思った的な？え？友達ですよ？教えてもらって？ないですが何か？いいじゃないですかめでたいんだから！》と綴っていた。

そうしたなか、「長澤まさみラブを公言してやまなかった明石家さんまさんが、どんなメッセージを出すのだろうと興味が集まっています」と民放ワイドショープロデューサーが話す。

「長澤さんは2018年1月1日に放送された『さんタク』（フジテレビ系）に出演しました。そこで、さんまさんが『ちょっと顔にシワできてきたな』とネタ振りをして、長澤さんが『そんなわけない』と否定しながら鏡を見て『ホンマや！』とボケ返す定番のネタを披露。

さんまさんは『やっぱり俺はお前が好きやわ。やっぱり好きやったわ』とベタ褒めしていました。

また2019年4月13日放送の『ヤングタウン土曜日』（MBSラジオ）では『浅田美代子さん使って（長澤まさみさんを）食事に呼び出した』と明らかにしています。

さんまさんは今回の長澤さんの結婚についてまだコメントなどはしていませんが、芸能界のかわいい妹が結婚するような心境なのかもしれませんね」（同）

Xにも

《明石家さんまさん、 長澤まさみさんロス 大丈夫？》

《長澤まさみの結婚報道、誰よりも落ち込んでいるのは、明石家さんまだと思う（笑）》

といった “ロス” を心配するポストや

《さんまさんのリアクション楽しみ》

など、反応を期待する声も多かった。「お笑い怪獣」はどんな言葉で祝福するのだろうか。