2025年1〜9月期の飲食業界のM&A件数は84件と前年同期から20％増加した。M&A数は集計を始めた2000年以降で最も多かった。このうち、最も買収額が多かったのは串カツ田中ホールディングス（HD）が9月に発表したピソラ（滋賀県草津市）のM&Aで、買収額は88億円にのぼった。飲食業界では競争が激化しており、各社はM&Aを活用した事業拡大や多角化で勝ち組に入ろうとしている。コロナ禍後の景気回復に伴い、買い手であ