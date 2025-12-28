Photo: ¾®Êë¤Ò¤µ¤Î¤ê ÊØÍøµ¡Ç½¤Ç¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯²÷Å¬¤Ë¡£Liquid Glass¤Î¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¡Ç½À­¤âÄì¾å¤²¤µ¤ì¤¿iOS 26¡£¥°¥ó¤È¸­¤¯¤Ê¤Ã¤¿iOS 26¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Öº£¤ÎÌµÂÌ¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤â¤É¤«¤·¤µ¤Î¤¢¤Ã¤¿ºî¶È¤â¡¢Ä¾´¶Åª¤ËºÑ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢iOS 26¤Ç¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿µ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖiPhone³èÍÑ½Ñ¡×¤ò3¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÌÂÏÇÅÅÏÃ¤Ë»þ´Ö¤òÃ¥¤ï¤ì¤Ê¤¤Ž¢ÄÌÏÃ¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Ž£