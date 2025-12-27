【ワシントン＝池田慶太】米ホワイトハウスは２６日、トランプ米大統領とウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領が２８日にフロリダ州で会談すると正式に発表した。ロシアによるウクライナ侵略の終結に向けて米国とウクライナが策定した２０項目の枠組み案について首脳間で詰めの協議に入る。トランプ氏は２６日の米政治専門紙ポリティコのインタビューで枠組み案について、まだ了承していないとの立場を示した。「私