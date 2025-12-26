表参道の映えカフェもいいけれどときには、静かに過ごしたい……。そこで今回は、今どきのおしゃれ女子による「リアルな休日の過ごし方」を教えてもらいました。福岡と東京の2拠点で暮らす吉田綾さんの、豊かで充実した時間をぜひ参考にしてみてね♡友だちと公園で過ごす休日吉田綾さん（自営業・24才）福岡と東京の2拠点で暮らす綾さん。暮らしをテーマにした会社・PALETTEを運営し、雑貨、内装などを通して日常にやわらかな