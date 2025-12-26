友だちと公園でまったり♡ おしゃれ女子が語る「リアルな休日の過ごし方」って？

広い公園内は緑豊か。東京なら代々木公園が好き。

「公園を出て、書店に寄ってから帰宅。自宅は友だちを呼びやすいようにソファを置いたり、間接照明で落ち着いた空間を作りだしています」

Check! 【25:00】おしゃべりをして就寝

「この日は調理学校時代の友だちがキャラメリゼしてパフェをつくってくれました。絶品です。

ついつい会話が盛り上がって気づいたら25時に。普段は日付が変わる前には寝るようにしています。ゆっくりできました！」

