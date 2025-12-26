友だちと公園でまったり♡ おしゃれ女子が語る「リアルな休日の過ごし方」って？
表参道の映えカフェもいいけれどときには、静かに過ごしたい……。そこで今回は、今どきのおしゃれ女子による「リアルな休日の過ごし方」を教えてもらいました。福岡と東京の2拠点で暮らす吉田綾さんの、豊かで充実した時間をぜひ参考にしてみてね♡
友だちと公園で過ごす休日
吉田綾さん（自営業・24才）
福岡と東京の2拠点で暮らす綾さん。暮らしをテーマにした会社・PALETTEを運営し、雑貨、内装などを通して日常にやわらかな時間を届ける仕事をしています。
Check! 【7:00】手づくりサンドイッチで朝食を
「東京から来てくれた友だちと公園に行くのでサンドイッチをつくりました。難しいことはしないけど、朝からちょっとだけ丁寧に調理をするとそれだけで気分がふわっと上がります」
Check! 【9:00】公園でゆっくり
「福岡市のまんなかにあるのに、ちゃんと静かで、特別な予定がなくても満たされる大濠公園へ。雑誌を読んだり、友人と話したりして過ごすことが多いです♪」
Check! 【17:00】帰宅
「公園を出て、書店に寄ってから帰宅。自宅は友だちを呼びやすいようにソファを置いたり、間接照明で落ち着いた空間を作りだしています」
Check! 【19:00】夜は手づくりのごはんを囲って
「調理学校に通っていたこともあって、料理をつくる時間が昔から好き。おいしい食事だけじゃなく、“どこで、どんな風に味わうか”まで大切にしたい。食卓のうつわは、自社PALETTEのもの」
Check! 【25:00】おしゃべりをして就寝
「この日は調理学校時代の友だちがキャラメリゼしてパフェをつくってくれました。絶品です。
ついつい会話が盛り上がって気づいたら25時に。普段は日付が変わる前には寝るようにしています。ゆっくりできました！」
文／柿沼奈々子、草野咲来