豆苗を豚肉で巻き巻き！ 時短でサッと作れる「いつものせいろ蒸し」【300円以内の満足ごはん】驚くほどやわらかい！ お財布に優しい「鶏と玉ねぎのさっぱり焼き」せいろで作る蒸し料理が一層美味しく感じる季節。「せいろの素晴らしいところは、食材の水分を逃すことなく旨みを最大限に引き出してくれること。素材本来の味がふっくら、しっとり食感とともに楽しめます」そう話すのは、SNSで大人気のらむさん。2022年頃に知人にせい