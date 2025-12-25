アパホテルは、南興業とフランチャイズ契約を締結し、「アパホテル〈草津駅前〉（仮称）」を2027年秋に開業する。建物は地上11階建てで、1階にフロント・ロビーを、5階から11階までに客室を設ける。客室はスタンダード163室、デラックスツイン2室の全165室。室内には50型以上の大型液晶テレビ、枕元集中コントローラー、空気中の花粉やカビ菌、ウイルスなどを抑制する効果のある高濃度ナノイーＸを搭載したエアコン、2種類のオリジ