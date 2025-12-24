ウクライナから出土した中世人骨の歯石（オレクサンドラ・コザク博士提供）奈良文化財研究所（奈良市）などの研究チームは24日、ウクライナから出土した中世人骨の歯石に新たな分析方法を用い、キビの摂取を示す成分を検出したと発表した。従来の分析法では見過ごされることがあり、研究チームは「過去の微細な食習慣を知る新たな方法を示した」とした。研究チームは、ウクライナ中部のオストリフ墓地（10〜12世紀）の出土人骨