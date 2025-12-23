俳優の波瑠さん（34）と、高杉真宙さん（29）が23日、それぞれのインスタグラムを更新し、結婚を報告しました。2人の活躍を振り返ります。波瑠さんと高杉さんは連名の文書を投稿し、「私ごとで大変恐縮ではありますが、この度私たち、高杉真宙と波瑠は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます」と発表しました。2人は、2023年にドラマ『わたしのお嫁くん』で共演。共通の趣味であるオンラインゲームで親交を深め、