友だちや彼氏、アルバイト先の上司や先輩など、まわりの人のちょっとした行動に違和感を感じたことはありませんか？ そこで、Ray WEB編集部は読者に、違和感を感じたエピソードを聞いてみました。今回はカップルの同棲問題。いったい、2人の行く末は…？付き合って半年の彼氏と同棲を始めた主人公。円満にいっていたものの、彼氏には少し癖の強い食の趣味が……。なんと、彼はあじのなめろうが大好物なのでした。ついに冷蔵庫があ