東京地裁、東京高裁などが入る裁判所合同庁舎＝2023年発売前の週刊文春の記事をX（旧ツイッター）に投稿したとして、著作権法違反罪に問われた、「暴露系」と呼ばれる投稿者の「エンターテイナー折原」こと東優樹被告（30）は17日、東京地裁の初公判で起訴内容を認めた。起訴内容によると、東被告は昨年7月、Xに記事をアップロードし、不特定多数の人が見られる状態にして、発行元の文芸春秋（東京都千代田区）の著作権を侵害