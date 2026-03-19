元AKB48で俳優の前田敦子が、2月に写真集『前田敦子写真集 Beste』（講談社）を発売。同本の公式Xが19日までに更新され、著作権法違反を呼びかけた。【写真】大人の色気ダダ漏れ…過去最大露出に挑戦した前田敦子投稿で「前田敦子写真集『Beste』公式より」と題し、「コピー、スキャン、デジタル化等の無断複製は著作権法上での例外を除き禁じられています。本書を代行業者等の第三者に依頼してスキャンやデジタル化することは