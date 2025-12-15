バーガーチェーン「マクドナルド」は12月19日から、「チキンマックナゲット30ピース」を530円引きで販売するキャンペーンを開催する。通常価格1480円のところ、特別価格950円(各税込)となる。キャンペーン期間は、12月25日までの7日間限定。〈“1年で最もお得な7日間”通常価格から530円引きに〉テレビCM「冬ナゲット30ピース カウントダウン」篇 CMカット「チキンマックナゲット」は、鶏むね肉･鶏皮を使った人気サイドメニュー。