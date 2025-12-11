キャラメル菓子専門店「キャラメルゴーストハウス」から、新年を彩る迎春パッケージが登場します。大きな初日の出をモチーフにした力強く縁起のよいデザインは、新しい一年の幕開けにぴったり。人気の焼き菓子3種が詰まった特別なアソートは、家族の団らんにも、年末年始のご挨拶ギフトにもおすすめです。キャラメルオバケと黒猫メルちゃんが駆ける心温まる世界観とともに、優しい甘さを届けてくれるひと