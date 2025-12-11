キャラメルゴーストハウスの迎春限定セット登場♡華やぐ新年スイーツ

キャラメル菓子専門店「キャラメルゴーストハウス」から、新年を彩る迎春パッケージが登場します。大きな初日の出をモチーフにした力強く縁起のよいデザインは、新しい一年の幕開けにぴったり。人気の焼き菓子3種が詰まった特別なアソートは、家族の団らんにも、年末年始のご挨拶ギフトにもおすすめです。キャラメルオバケと黒猫メルちゃんが駆ける心温まる世界観とともに、優しい甘さを届けてくれるひと箱です♡

迎春限定パッケージで新年の華やぎを

2025年12月19日(金)より発売される「キャラメルゴーストセレクション12個入 迎春パッケージ」は、初日の出を大胆に描いた華やかなデザインが特徴。

箱を開ける前から心が弾むような存在感で、新年のテーブルを美しく飾ってくれます。キャラメルオバケとメルちゃんが駆け巡る楽しげなイラストも魅力のひとつ。

数量限定・期間限定のため、気になる方はお早めにチェックしたいアイテムです。

価格：3,240円（税込）

内容：12個入り（キャラメルサンドクッキー6個、キャラメルナッツガレット4個、キャラメルケーキ2個）

発売日：2025年12月19日(金)

販売店：ラゾーナ川崎プラザ店、NEWoMan新宿店

※期間限定・数量限定

年末年始の贈り物にぴったりの限定ボックス



真っ赤な迎春パッケージは、手に取るだけで新年の華やかさを感じられるデザイン。家族や友人への手土産はもちろん、職場への差し入れとしても明るい雰囲気を添えてくれます。

キャラメルの優しい甘さと紅茶の香りは、寒い季節に心まで温めてくれるご褒美のような味わい。年末年始の特別なひとときに、キャラメルゴーストハウスの遊び心あふれる世界観とともに届けたいギフトです。

人気のキャラメル菓子3種を贅沢に味わう

〈キャラメルサンドクッキー〉

価格：5個入・1,080円（税込）／10個入・2,160円（税込）

価格：5個入・1,350円（税込）

〈キャラメルケーキ〉



価格：4個・1,296円（税込）

迎春パッケージに詰め合わせたのは、ブランド自慢の定番焼き菓子3種。紅茶葉※を加えたキャラメルをクッキーでサンドした「キャラメルサンドクッキー」は、ほろっとほどける生地と優しい甘さが魅力。

マカダミアナッツのコクを楽しめる「キャラメルナッツガレット」、紅茶の香りがふわりと広がる「キャラメルケーキ」まで、ひと箱で贅沢なキャラメルの世界が楽しめます♪

※商品では紅茶葉または紅茶パウダーを使用

新年のテーブルを華やかに彩る特別なひと箱

迎春パッケージは、キャラメルゴーストハウスの魅力を余すことなく詰め込んだ特別なアソート。

紅茶葉※の香りがほんのり広がるキャラメルと、焼き菓子の香ばしさが織りなす味わいは、新しい一年の始まりにぴったりです。

見た目にも華やかで、お祝いムードを高めてくれる限定デザインはギフトにも最適。幸せな甘さと愛らしい世界観を、ぜひ新年のご褒美に迎えてみてください♡