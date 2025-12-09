勤務していた小学校で女子児童にわいせつな行為をした罪に問われている元教諭の裁判で、被告は起訴内容を認めました。強制わいせつなどの罪で起訴されているのは元小学校教諭の男（39）です。起訴状などによると、2023年3月、勤務していた小学校の教室に女子児童（当時9）呼び出し、「ハンカチで汗を拭く」と言って服をまくり上げ、胸を触る様子などをタブレット型のパソコンで撮影した疑いです。9日の裁判で、元教諭は「誠に申し