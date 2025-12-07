女優・タレントの風吹ケイ（26歳）が、12月6日に公開されたYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」の動画に出演。レコーディングの場で感激して涙を流し、「もうほんまに年やな」と語った。「NOBROCK TV」をきっかけにブレイクした“NOBROCKガールズ”ことみりちゃむ、福留光帆、森脇梨々夏、風吹ケイ、立野沙紀、二瓶有加が、2026年2月に開催されるイベントのためにレコーディングやレッスンをする現場の映像が公開された。