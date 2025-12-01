ケンタッキーフライドチキン(KFC)は、毎月28日限定で販売している「とりの日パック」の商品内容と価格を、12月28日からリニューアルする。従来は看板商品「オリジナルチキン」5ピースが入って1100円(税込、以下同)だったが、リニューアル後は「オリジナルチキン」4ピースと「ナゲット」5ピースが入って1,250円となる。単品価格を合算した金額との差額は、リニューアル前は450円、リニューアル後は470円となる。ケンタッキー『とり