政治団体・NHKから国民を守る党（NHK党）公認で7月の参院選に出馬した福永活也弁護士（45）が11月30日、自身のYouTubeチャンネルを更新。死亡した元兵庫県議に対する名誉毀損（きそん）の罪で起訴されたNHK党党首の立花孝志被告（58）と同月29日に約2時間、接見したことを明かした。 【写真】送検時にうっすら笑みを浮かべた立花孝志被告 福永氏は、勾留中の立花被告の様子を「逮捕されて22日ぐらい経っている状態で、かなり