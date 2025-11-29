芯の強さと透明感、そして等身大の魅力をあわせもつ永瀬莉子さんがRayに登場！今回は、そんな永瀬さんに冬の過ごし方についてインタビューしました。クリスマスや理想の冬デートなどをフカボリ！ネコのようなキュートなルックスにも注目してみて♡永瀬莉子の冬キブン芯の強さと透明感、そして等身大の魅力♡そのすべてをあわせもつ永瀬莉子さんの“冬”をちょっとだけのぞき見。ピュアなホワイトに包まれた、まるでネコ