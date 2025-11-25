サンキューマートに映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』の限定アイテムが登場します♡全12アイテムは、ディビジョンカラーを活かしたランダムフラットポーチや3連アクリルリング、DJ風キーホルダーなど遊び心たっぷり。全国のサンキューマート店舗では12月中旬より入荷次第販売開始、公式オンラインショップでは11月26日12時より先行予約も可能です。ファン必見