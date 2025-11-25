サンキューマートでヒプノシスマイク限定アイテム登場♡先行予約受付中

サンキューマートに映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』の限定アイテムが登場します♡全12アイテムは、ディビジョンカラーを活かしたランダムフラットポーチや3連アクリルリング、DJ風キーホルダーなど遊び心たっぷり。全国のサンキューマート店舗では12月中旬より入荷次第販売開始、公式オンラインショップでは11月26日12時より先行予約も可能です。ファン必見のコレクションです♪

全12アイテムがALL390円で登場

今回のサンキューマート限定アイテムは、Buster Bros!!!、MAD TRIGGER CREW、Fling Posseの各ディビジョンカラーを取り入れた全12種。

フラットポーチや3連アクリルリング、DJ風キーホルダー、ステッカーなどコレクション性も抜群♡すべて税込429円で購入できるので、まとめ買いにもぴったりです。

先行予約で確実にゲット

公式オンラインショップでは、11月26日（水）12時より先行予約受付開始。入荷次第発送予定で、各商品上限数に達し次第受付終了となります。

全国の店舗では12月中旬より順次販売。人気アイテムは売り切れ必至なので、オンラインでの先行予約が安心です♡

遊び心あふれるランダムアイテム

ピックアップ商品はランダムフラットポーチ（全9柄）や3連アクリルリング。

フラットポーチはカラビナ付きでバッグやベルトに付けやすく、3連アクリルリングは指に通して撮影やお出かけのアクセントに。どのキャラクターが当たるかワクワクしながら楽しめます♪

ヒプノシスマイク限定グッズを手に入れよう♡

映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』とサンキューマートの初コラボ限定アイテムは、ディビジョンカラーを活かした全12種がALL390円（税込429円）で手に入るチャンス♡

ランダムフラットポーチや3連アクリルリング、ステッカーなど、遊び心あふれるデザインはファン必見です。オンライン先行予約も活用して、早めにお気に入りをゲットしましょう♪