「ポイントは3つだけ」白の上手な使い方?暗色を「見慣れた白で軽くする」?「主役で使わない」で冬の白はうまくいく。縦につないだり、間からのぞかせたり、上にかぶせたり。定番の白トップスでできる、重たい服に抜けを出すテクニック。軽さをつくると同時に、単純なスタイリングにひねりを加えたいときにも効果的。CHECK-1【Iラインのオール白に締まる色を重ねる】Iラインをつくるように、中に着たタートルと細身パンツを白で統