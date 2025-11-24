大成建設の天皇”と呼ばれた山内隆司前会長（79）は、安倍晋三元首相との縁が深く、他国との外交に同行する機会も多かった。ノンフィクション作家・森功氏のインタビューで、ロシアのプーチン大統領と顔を合わせたときのエピソードを語った。【画像】安倍総理とロシア・中東を歴訪する山内氏◆◆◆安倍晋三は2006年9月の第一次政権と12年12月にスタートした第二次政権を合わせると、8年8カ月の長きにわたり、首相の座にいた。