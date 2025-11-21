＜大王製紙エリエールレディス初日◇20日◇エリエールゴルフクラブ松山(愛媛県)◇6595ヤード・パー71＞14歳のアマチュア、岩永梨花（兵庫・塚口中2年）が4バーディ・ボギーなしの「67」で回り、4位で初日を飛び出した。8月に香川で行われた「エリエールレディスアマチュア選手権四国大会」を自己ベストの「64」で制し、自力でつかんだ2度目のレギュラーツアー。「緊張はしなかった」と怖い物知らずの伸び伸びプレーで、リーダー