ＳｕｎＡｓｔｅｒｉｓｋは４日ぶりに急反騰している。前週末１４日の取引終了後、２５年１２月期第３四半期累計（１～９月）の連結決算を発表した。売上高が１０９億５３００万円（前年同期比９．６％増）、営業利益が９億２０００万円（同１７．０％減）、最終利益が７億２８００万円（同１９．３％減）だった。第３四半期（７～９月）は売上高が３８億９５００万円（前年同期比１２．０％増）、営業利益が５億５