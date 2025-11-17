午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４７３、値下がり銘柄数は１０８０、変わらずは５３銘柄だった。業種別では３３業種中７業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、情報・通信、保険、銀行など。値下がりで目立つのは空運、小売、その他金融など。 出所：MINKABU PRESS