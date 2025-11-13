日銀が１３日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５４円７１～７３銭と前営業日比１０銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１７９円６４～６８銭と同５５銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６１１～１２ドルと同０．００２８ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS