東京証券取引所が１３日に発表した１１月第１週（１１月４～７日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が３５５９億３６９４万円と６週ぶりの売り越しとなった。前週は３４５９億４１９７万円の買い越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は２３１５億円の売り越し。現物・先物の合計では５８７４億円と２週連続で売り越した。前週は１８７２億円の売り越しだっ