ＢｉｔｃｏｉｎＪａｐａｎがストップ安の水準となる前営業日比１５０円安の７７４円でウリ気配となっている。米ブルームバーグ通信が１３日、「暗号資産（仮想通貨）への投資や保有をする『暗号資産トレジャリー』事業を中核に据える企業を巡り、日本取引所グループ（ＪＰＸ）は関連企業の拡大を抑制する方法を検討している」と報じた。堀田丸正から商号変更したＢＴＣＪＰＮは、米バックト・ホӦ