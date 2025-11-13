Ｂｉｔｃｏｉｎ Ｊａｐａｎ<8105.T>がストップ安の水準となる前営業日比１５０円安の７７４円でウリ気配となっている。米ブルームバーグ通信が１３日、「暗号資産（仮想通貨）への投資や保有をする『暗号資産トレジャリー』事業を中核に据える企業を巡り、日本取引所グループ（ＪＰＸ）は関連企業の拡大を抑制する方法を検討している」と報じた。堀田丸正から商号変更したＢＴＣＪＰＮは、米バックト・ホールディングス＜BKKT＞傘下で暗号資産をはじめとするデジタル資産の売買・管理などのプラットフォームやサービスを提供するバックト・オプコ・ホールディングスを筆頭株主に迎え、１１月１１日開催の臨時株主総会における定款の一部変更の承認を受け、新たな経営体制のもとで新規事業としてビットコイン・トレジャリー事業を開始する方針を示していた。日本取引所グループ<8697.T>による規制強化の報道を受け、戦略の修正を余儀なくされるとの懸念が強まり、売り注文が殺到することとなった。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS