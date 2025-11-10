エスコンは、「ES CON FIELD HOKKAIDO」近くで建設中にホテルブランドを、バンヤン・グループが展開する「DHAWA（ダーワ）」に決定した。建物は8階建てで、客室数は182室。客室の広さは約20〜100平方メートル。レストラン、フィットネスルーム、スパ、大浴場、屋外大浴場を有する。運営はバンヤン・グループとイノトランスアンドホテルリゾーツが共同出資する、ジャパンホテルオペレーションズが担う。2027年秋に開業する。