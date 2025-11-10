専用デカール＆パーツ装備「Ｘリミテッド」も追加へ！スズキはスズキは2025年11月10日、スズキが軽トラック「キャリイ」「スーパーキャリイ」の一部仕様変更車を初公開しました。【おお、カッコいいぞ！】これが新「キャリイ」です（写真で見る）ロングセラーの軽商用車であるキャリイシリーズは、標準的な軽トラックタイプのキャリイと、より大きなキャビン部分をもつスーパーキャリイの2モデルを主にラインナップしています