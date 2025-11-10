冬の訪れとともに街がきらめく季節、表参道の人気カフェ「Cafe & Dining ZelkovA」から、毎年大好評のスイーツが今年も登場します♡ 2025年11月13日(木)～12月28日(日)の期間限定で提供される『クリスマス スノーマンリース パンケーキ』は、フレッシュいちごと濃厚クリームを贅沢に使用したフォトジェニックな一皿。心躍るホリデー気分を味わえるスペシャルスイーツで