モデルでタレントのゆうちゃみ（24）が9日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に生出演。高市早苗首相の“午前3時の勉強会”についてコメントした。高市首相は7日午前9時から行われる就任後初の衆院予算委員会に万全の態勢で臨むため、夜明け前の午前3時から公邸での勉強会を設定。8人の秘書官と約3時間、答弁準備を行った。予算委で未明の勉強会について質問されると「まだ役所の方も質問がとれてなくて答弁書も全く