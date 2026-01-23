¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤µ¤ó¤¬¡¢½÷À­²¼ÃåÄÌÈÎ¡ÖPEACH JOHN¡Ê¥Ô¡¼¥Á¡¦¥¸¥ç¥ó¡Ë¡×¤Î½Õ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âç¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¡ÖÀ¹¤ì¤ë¥Î¥ó¥ï¥¤¥ä¡¼¥Ö¥é ¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¥ì¡¼¥¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½Õ¤é¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢Âç¿Í²Ä°¦¤¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤µ¤ó¤Ï¤¹¤é¤ê¤È¤·¤¿Èþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤ÓYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ