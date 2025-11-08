主人公・ようこは、1児の母で専業主婦。夫・しょうたは、家事・育児をまったくしない人です。ようこは「自分さえガマンすれば…」と考えますが、次第にストレスばかりが溜まります。ある日、意を決して家事育児の分担を夫に提案。少しずつ、家事育児をするようになったものの、あからさまに不機嫌に。そしてある日、ようこに小言を言われた しょうたは、家を飛び出します。とあるバーに入ったところ、離婚を経験した男性と知