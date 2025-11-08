家事しない夫「オレやばいな」仕事では頑張れるのに、家庭では頑張れない理由【ママリ】

主人公・ようこは、1児の母で専業主婦。夫・しょうたは、家事・育児をまったくしない人です。ようこは「自分さえガマンすれば…」と考えますが、次第にストレスばかりが溜まります。ある日、意を決して家事育児の分担を夫に提案。少しずつ、家事育児をするようになったものの、あからさまに不機嫌に。そしてある日、ようこに小言を言われた しょうたは、家を飛び出します。とあるバーに入ったところ、離婚を経験した男性と知り合います…。著者・人間まおさんが、とある夫婦の実話を元にして描いた漫画作品『私は夫との未来を諦めない』をダイジェスト版でごらんください。

離婚経験者からのアドバイス

妻から家事育児を少しでもやるように言われ、渋々やっていた しょうた。ですが、家事も育児も、今までやったことがないため、苦戦。さらに、妻・ようこから小言を言われたのがきっかけで、家を飛び出します。とあるバーに入ったところ、離婚を経験した男性と出会いました。



この男性は、家庭を顧みず、家事育児を妻に押しつけていたそう。妻のSOSに気づかないふりを続けた結果、突然、離婚届けを突きつけられたのです。男性は、大切な家族を失い、「もっと早く妻と向き合っていれば」と、後悔しているそうです。



しょうたは男性の話に耳を傾け、自分自身を振り返ります。

「家事も育児もしんどい」のは、なぜ？

しょうたは自分自身を振り返り、家事も育児も苦痛に感じてしまう理由を考えます。しょうたは、家事や育児に見返りを求めていたようです。

夫の猛省…「自分みたいな人と結婚したくない」

自分自身と向き合った しょうたは、今まで自分勝手でワガママだったことに気づきます。家族に対して「損か得か」を考えてしまうこと自体、根本的に違いますね。



本作では、まったく家事育児をしない夫に悩み、「離婚」まで考えた夫婦の様子が描かれています。夫は「自分は仕事をしているから」と考え、妻の大変さをまったく理解しようとしませんでした。



ですがようやく、夫が妻に寄り添うことができ、「本当の家族」として歩み始めます。何度もぶつかり合いながら、諦めずに夫婦のカタチを模索した2人。時間はかかるかもしれませんが、とことん話し合うことが必要な課題なのかもしれません。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）