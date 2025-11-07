ロサンゼルス・ドジャースと現代アーティスト・村上隆氏によるコラボレーション「Los Angeles Dodgers x Takashi Murakami World Series Championship Collection」が、11月8日よりファナティクス・ジャパン公式ストアとMLB SHOPで受注販売を開始しました。2025年のワールドシリーズ制覇を記念した限定コレクションです。™/© 2025 MLBアートが記録する“勝利”の記憶本コレクションでは、ドジャースのチャンピオンエン